Mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederken, “ Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır” şeklinde konuştu.

“EN GÜZEL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bayram; sarılmaktır ve kucaklaşmaktır. Kırılan kalpleri onarmaya yarayacak bir helalleşme fırsatıdır. Bayram; büyüklerimize hürmet, küçüklerimize ise sevgidir. Bayram; milletimiz için birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bayram; bizi biz yapan tüm değerlerin yegâne bir bütünüdür. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarımızı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu vesileyle hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu güzel bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN