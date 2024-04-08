Hayatını araçların önüne atan çocuklar Mutlaka önlem alınmalı

Malatya’da dilencilik sorunu giderek büyüyen, neredeyse toplumsal bir sorun olmaya devam ediyor. İnsanların vicdanlarıyla alay eden, yıllardır sayıları artan dilencilere karşı tepkiler büyürken, çocukların da çevre yollarında araçları durdurup veya kırmızı ışıkta duran araçların önüne geçerek dilenmesi birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Hem kendi canlarını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye sokan çocuklar, duran araçların önüne atlayıp dilencilik yapması ve bu gidişata bir “Dur” diyenin olmaması bu sorunun giderek daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Küçük çocukların çevreyolunda kırmızı ışıkta duran araçlardan para istemesine sürücülerden tepki geldi. Sürücüler çevreyolunda dilenen bu çocukların ailelerine ulaşılıp gerekli cezanın verilmesini talep ettiler.

“GEREKİRSE CEZAİ İŞLEM UYGULANSIN”

Çevreyolunun çok tehlikeli olduğunu dile getiren Metin Toker isimli sürücü,

“Zaman zaman bu çocuklarla karşılaşıyoruz. Ben gerçeğini söylüyorum bana geldiklerinde ben para vermiyorum. Her para verildiğinde, kolay kazancın tadını alıp, dilencilik yapmaya devam etmesinler diye de bazen kızıyorum. Ama suç bu çocukların değil. Bu çocukları ailelerimi dilendiriyor yoksa bir şebeke mi bilemiyorum ama mutlaka bu çocukların ailelerine ulaşılmalı. Görünüm olarak Malatyalıya benzemiyorlar, muhtemelen yabancı uyruklu çocuklar. Mutlaka bunların ailesi vardır. Yetkililer bunları araştırıp, ailelerine ulaşmalılar. Gerekirse cezai işlem uygulasınlar”

şeklinde konuştu.

“YAŞLARI KÜÇÜK”

“Çok fazla dilenci var Malatya’da” diyen Zafer Korkmaz isimli sürüdü de,

“Her köşe başında, her caddede, hastanede, cami önünde ve her yerdeler. Bunlara ne zabıta bir şey yapabiliyor ne de emniyet. Üstelik çevreyolunda dilenen çocuklar. Yaşları küçük. Aslında ben Ankara yolu üzerinde kadınların da araçların önüne geçip, dilendiklerini gördüm. Çok tehlikeli iş yapıyorlar. Neredeyse araçların önüne kendilerini atıyorlar. Bu çocuk kırmızı ışıkta duran araçların önüne koşup para istiyor. Bu çocuğa bir şey olsa, sorumlusu kim olacak? Okul çağındaki çocuk, sırf dilenmek için ölümüne araçlara saldırıyor. Malatya’da dilencilik yapan çocuklar için yetkililer mutlaka harekete geçmeli”

diye konuştu.

Çevredeki vatandaşlar da çocukların araçlardan para istemesine tepki gösterdiler.

“YETKİLİLER ÖNLEM ALMALI”

Meral Altunöz isimli kadın, dilenen çocukların ailelerine ulaşılıp gerekli cezaların verilmesini isteyerek,

“Ben bir anneyim. 7-8 yaşındaki çocuk kendisini araçların altına atıyor. Ya araçlar hareket etse, ne olacak bu çocuğun hali? Ya ölecek ya da sakat kalacak. Mutlaka bu çocukların aileleri hesap vermeli. Gerekli cezai işlem uygulanmalı. Yetkililer de bunun için mutlaka önlem almalı”

dedi.

“GEREKİRSE TEDAVİ EDİLMELİLER”

Cezaların ağırlaştırılmasını isteyen Murat Karaaslan isimli vatandaş da,

“Dilenen çocuklar için değil, dilencilik yapan yetişkinler için de gerekli önlemler alınmalı. Artık dilenciliği bir meslek olarak gören bu bireylere gerekli işlemler yapılmalı, gerekirse tedavi edilmeliler. Zabıtalar yakalıyor, gerekli maddi cezalar uygulandıktan sonra tekrar bırakıyorlar. Gerçi yapacak bir şey de yok. Bu cezalar daha da ağırlaştırılmalı. Yetişkinler cezaevine çocuklar ise ıslah evlerine gönderilsin bakalım aynı problem devam edecek mi? para versen iyisin vermesen senden kötü kimse yok. Beddua bile ediyorlar. Mutlaka yetkililer bu illetten bizleri kurtarmalı”

ifadelerini kullandı.