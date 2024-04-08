08 Nis 2024 - 12:38- Gündem

Bülbüloğlu, BUSABAH’a konuştu “Boykota kadar gidebilir”

1 Nisan itibariyle çimento ve çimento ürünlerine yüzde 30 civarında bir zam geldiğine dikkat çeken İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, seçimin hemen ertesi günü yüzde 30 zam yapılmasını kabul etmediklerini belirterek, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.