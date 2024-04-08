Bülbüloğlu, BUSABAH’a konuştu “Boykota kadar gidebilir”

1 Nisan itibariyle çimento ve çimento ürünlerine yüzde 30 civarında bir zam geldiğine dikkat çeken İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, seçimin hemen ertesi günü yüzde 30 zam yapılmasını kabul etmediklerini kaydetti. Bülbüloğlu, “Bu konuyla alakalı Ticaret Bakanımızla, genel merkezimiz İMKON tarafından bir görüşme sağlandı. Gerekirse geçmiş dönemde yaptığımız gibi boykota kadar gidebilecek bir süreç içerisindeyiz” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladılar. Yeni seçilen belediye başkanlarından beklentilerini sıralayan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.
Vatandaşın konuta erişiminin günden güne zorlaştığına vurgu yapan Bülbüloğlu, bunun artık bir çözümünün olması gerektiğini, Malatyalıların merkezi yönetime sahip çıktığı gibi merkezi yönetiminde Malatya’ya sahip çıkması gerektiğini altını çizdi.
“BİR NEBZE DE OLSUN UMUT OLDU”
Yeni seçilen belediye başkanlarından yerinde dönüşüm çalışmalarının bir an önce başlamasını talep ettiklerini belirten Bülbüloğlu,
“Öncelikle şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni seçilen belediye başkanlarının da inşallah bu memlekete güzel hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında 2 gün önce ilk toplantımızı yaptık. Hem Yeşilyurt Belediyesi'nin imar ekibi hem Battalgazi Belediyesi imar ekibi ve Büyükşehir Belediyesinin imar ekibi bir araya geldi. Bizler de sivil toplum örgütü olarak toplantıya katıldık. Konunun gündem maddesi tabii ki yerinde dönüşüm, imar ve bundan sonraki süreçte neler yapılabilir? Bu süreç nasıl hızlandırılabilir? Bunları konuştuk. Açıkçası bu konuda hızlı bir reaksiyon aldıklarını görünce bu durum bizleri de memnun etti. Geleceğe dair en azından bir nebze de olsun umut oldu. O toplantıda da belirttik şu anda şehrin en önemli ihtiyacı yerinde dönüşüm. Yerinde dönüşüm, imarla alakalı deprem sonrasında geçmiş dönem belediye meclislerinin aldığı kararlar vardı. Bu kararların ivedi olarak düzenlenmesi gerekiyordu. Bu maddeleri, meclis kararlarını masaya yatırdık. Bunlar üzerine istişarelerde bulunduk. Diğer meslek örgütü odalarımız da toplantıya dahil oldular ve ortak bir görüş birliğiyle bu şehirde yerinde dönüşüm nasıl hızlanır bunlar konuşuldu. Tabii ki yerelde bazı unsurlar yetmiyor. Maddi olarak da en azından burada bakanlığın belli oranda desteklerini arttırmasını beklediğimizi sürekli ifade ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının artık yeni maliyetlere göre desteklerini arttırması lazım”
şeklinde konuştu.
“BOYKOTA KADAR GİDEBİLECEK BİR SÜREÇ İÇERİSİNDEYİZ”
İnşaat maliyetlerinin günden güne artış gösterdiğine dikkat çeken Bülbüloğlu,
“1 Nisan'da çimento ve çimento ürünlerine yüzde 30 civarında zam geldi. Maliyetler her geçen gün artıyor ve maalesef bunlar kontrol edilemiyor. Bugün çimentonun bu artışı, betona metreküpte 500-600 lira olarak yansıdı. Çimentonun torbasına 50-60 lira yansıdı. Seçimin hemen ertesi günü yüzde 30 zam yapılmasını biz açıkçası kabul edemiyoruz. Yani bu konuyla alakalı Ticaret Bakanımızla, genel merkezimiz İMKON tarafından bir görüşme sağlandı. Bununla alakalı da takibimiz sürüyor. Gerekirse geçmiş dönemde yaptığımız gibi boykota kadar gidebilecek bir süreç içerisindeyiz. Çünkü vatandaşın konuta erişimi günden güne zorlaşıyor. Günden güne eriyor. Yani bunun artık bir çözümünün olması gerekir. Yerelde ve hükümetimiz tarafından bunun desteklenmesi gerekir. Bunun desteklenmesi için bugün baktığımız zaman şehrimiz merkezi hükümete yine desteğini belirtti. Bugün Türkiye'nin birçok ilini kaybederken AK Parti burada Malatya yine cumhurbaşkanına ve merkezi yönetime sahip çıktı. Artık bunun karşılığının bu şehre verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar artık bu beklenti içindeler. Malatya'yı artık görmeleri gerekir. Bunu görmeleri için yereldeki bizim yöneticilerimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin genel merkeze, merkezi yönetime bunu iletmeleri gerekir. Artık Malatya'nın taleplerini kendi içlerinde değil gidip orada bağıra bağıra burada hizmeti almaları gerekir. Biz bunu Sami Er Başkanımıza da ilettik. Bunu da talep ettik. Yani dedik ki bu maliyetlerle bu şehir dönüşmez. Bunları siz talep edin getirin. Gerekirse büyükşehir belediyesi bu konuda aracı kurum olsun ve yerinde dönüşümü hızlandırsın. İmarla alakalı sıkıntıların önü bir an önce açılsın. Bize geri dönüşlerinde bir an önce meclisin toparlanıp ilk mecliste bu kararların alınacağını beyan ettiler. Biz süreci takip ediyoruz. İnşallah bu konuyla alakalı bir aksilik yaşanmaz. Ama yaşandığı takdirde de biz de gerekli tavrımızı koymasını biliriz”
ifadelerine yer verdi.
“BUNLARA SESSİZ KALMASINLAR”
Gereksiz artışlarının önüne geçmek için gerekirse boykot yapacaklarını belirten Bülbüloğlu,
“Bizim boykotla alakalı tavrımız çimento sektörüne karşı. Çünkü bir kartelleşme söz konusu olduğunu 2021’den bu yana söylüyoruz. Bugün 2021’de betonun metreküpü 130 TL iken bugün 2 bin 600 TL olmuş. Yani 20 kat artmış. Bu memlekette son 3 yıl içerisinde 20 kat artan başka bir ürün var mı? Ben araştırılmasını istiyorum. Çimento kartelleri, Türkiye genelinde 5-6 ailenin elinde olan ve bir masanın etrafına toplanıp bu şekilde kararlar alarak şehre ihanet eden, buradaki depremzede vatandaşların vicdanını düşünmeyen 21 metrekarede konteynerlerde yaşamını sürdüren insanlar bu 5-6 ailenin keyfi artışları karşısında maalesef günden güne umutsuzluğa kapılıyor. Artık bizim talebimiz yerel yönetim, merkezi yönetim 2’si birlikte hareket ediyor. Bunlara sessiz kalmasınlar. Sessiz kaldıkları takdirde biz Türkiye İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu olarak bütün birliklerimizle gerekeni yaparak bu işe tepkimizi koyacağız. Bu boykot olur, farklı bir açıklama olur ama buna mutlaka tepkimizi koyacağımızı belirtmek isterim”
söyleminde bulundu.
“YENİ ARSA ÜRETİLMESİ LAZIM”
Son olarak şehrin kısa sürede ayağa kalkması için yerel yönetimlerden beklentilerini sıralayan Bülbüloğlu,
“İmar alanlarının genişletilmesi ve yeni arsa üretilmesi lazım. Yeni arsa üretiminin olması arsa paylarının düşmesi demek. Bugün inşaatta en büyük maliyetlerden biri arsa payı. Arsa payı düşürüldüğü zaman insanların konuta daha ucuz, daha uygun şartlarda erişmesi kolaylaşır. Geçmiş yıllarda bir ailede 2 kişi çalıştığı zaman çok rahatlıkla bir konut alabiliyordu, erişebiliyordu. Ama günümüz ekonomik şartları, faiz koşulları bunun çok fazla önüne geçti ve engelledi. Bu anlamda arsa üretimi yapılması gerekir. İkincisi sivil toplum örgütleriyle mutlaka fikir alınarak, istişare edilerek bu sürecin yürütülmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Bu şehrimiz için çok önemli bir yönetim şekli olacak. Çünkü ‘Her şeyi ben bilirim, ben yaparım’ düşüncesinden daha çok paylaşımcı, birliktelik ruhunu gösterecek bir yönetim anlayışını önümüzdeki dönemde yöneticilerimizden bekliyoruz”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.