08 Nis 2024 - 12:29 - Gündem

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

Ramazan Bayramı nedeni ile şehirlerarası otobüslerde doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığına dikkat çeken şehirlerarası otobüs firması çalışanı Emre Çamlı, arefe gününde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını beklediklerini ifade etti. Şahin, “Bayram nedeni ile sefer sayılarımızı artırdık. Hem gündüz hem de gece seferlerimiz mevcut. Şu anda Malatya’dan giden vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas ve Elazığ illerine bilet alıyorlar” dedi.