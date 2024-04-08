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MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

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Ramazan Bayramı nedeni ile şehirlerarası otobüslerde doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığına dikkat çeken şehirlerarası otobüs firması çalışanı Emre Çamlı, arefe gününde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını beklediklerini ifade etti. Şahin, “Bayram nedeni ile sefer sayılarımızı artırdık. Hem gündüz hem de gece seferlerimiz mevcut. Şu anda Malatya’dan giden vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas ve Elazığ illerine bilet alıyorlar” dedi.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor malatya haber mask
MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor malatya haber
MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor malatya haber
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 olarak açıklanmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da otogarlarda yoğunluk yaşanıyor.Bayramı ailesi ile geçirmek üniversite öğrencileri ve şehir dışında tatil planı yapan vatandaşlar MAŞTİ, Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminaline akın etti. Firmalar bayrama özel ek seferler düzenlerken, otobüslerdeki doluluk oranının ise yüzde 90’lara ulaştı.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

“KARA YOLUNUN TERCİH EDİYOR”

Ramazan Bayramı nedeni ile MAŞTİ’de bir yoğunluğun yaşandığını söyleyen Mustafa Demir isimli şehirlerarası otobüs firması çalışanı,

“Ramazan Bayramının 9 gün olması üzerine bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlara geliyorlar. Özellikle Cuma günü ve hafta sonu bir yoğunluk söz konusu. Bayram nedeni ile ek seferler ekledik. Örneğin Elazığ’a saat başı bir araç kalkıyor diğer illere de 2,5-3 saat arası bir otobüs kalkıyor. Bayram nedeni ile fiyatlara da zam yapmadık. Uygun fiyatları olması nedeni ile çoğu vatandaş hava yolu yerine kara yolunu tercih ediyor”

 şeklinde konuştu.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

“SEFER SAYILARIMIZI ARTIRDIK”

Emre Çamlı isimli firma çalışanı ise otobüslerde doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığını kaydederek,

 “Şu anda otobüslerimizdeki doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı. Tabi ileriki günlerde özellikle arefe gününde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını bekliyoruz. Bayram tatili resmi olarak 9 gün ama özel sektöre çalışanları var. Devlet dairesinde çalışanların çoğu cuma akşamı ve cumartesi günü biletlerini alıp gittiler.  Bayram nedeni ile sefer sayılarımızı artırdık. Hem gündüz hem de gece seferlerimiz mevcut. Şu anda Malatya’dan giden vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas ve Elazığ illerine bilet alıyorlar”

ifadelerine yer verdi.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

“MALATYA-İSTANBUL SEFERLERİ BİN 200 TL CİVARINDA”

Güncel bilet fiyatları hakkında bilgi veren Ömer Çelik isimli firma yetkilisi,

 “Malatya- Elazığ seferleri 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Malatya-Ankara seferleri 900 TL, Malatya-İstanbul seferleri bin 200 TL civarında, Malatya-Sivas seferleri 500TL, Malatya- Gaziantep seferleri ise 450 TL. Geçen yıla göre akaryakıt fiyatlarındaki artış bilet fiyatlarına da yansıdı ama ona rağmen bayram nedeni ile herhangi bir artış yapmadık”

açıklamasında bulundu.

MAŞTİ’de bayram yoğunluğu Vatandaş en çok hangi illere gidiyor?

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ

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08 Nis 2024 - 12:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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