20 yıllık aşk! 

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, 31 Mart seçimlerinde vatandaşlar tarafından yeniden seçilerek 4. Döneminde de vatandaşlara hizmet etme hakkı kazandı. Seçimlere rakipsiz bir şekilde giren Türkoğlu, mahalle sakinlerinin teveccühü ile yeniden muhtar olarak seçildi.

Kernek Mahallesi’ne hizmet etmenin kendisi için bir şeref olduğunu söyleyen Muhtar Türkoğlu,

“Malatya'nın en güzel mahallelerinden biri olan Kernek Mahallesi’nde görev yapmak benim için bir onur ve şereftir. Mahalle sakinlerimizde bu şerefe bizi layık gördükleri için hepsine teşekkür ediyorum. Muhtarlık apayrı kutsal bir görev. Büyük bir deprem yaşadık ve bu süreçte ben de dahil olmak üzere birçok kişi muhtarlığın çok kutsal bir görev olduğunun farkına vardı”

şeklinde konuştu.

“ÇOK BÜYÜK GÖREVLER ÜSTLENDİLER”

Bu dönemin son dönemi olduğunu kaydeden ve bir sonraki yerel seçimlerde aday olmayacağını dile getiren Türkoğlu,

“Muhtarlığı bazı insanlar basit bir meslek gibi görüyor. Muhtarların hiçbir iş yapmadığını düşünüyorlar, artık bu kurumun kaldırılması gerektiğini ifade ediyorlar. Ben bu düşüncelere karşıyım. Deprem sürecinde muhtarlar çok büyük görevler üstlendiler. Çadır, gıda, su ihtiyacı olan insanlarımıza her türlü yardımı temin ettik. Bu süreçte ikili ilişkileri biz sağladık. Vatandaşlara verilecek yardımları gerekli kuruluşlardan talep ederek, vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte iyi bir çalışma sergilediğimiz için vatandaşlar da bize hoşgörü gösterdi ve tekrar muhtar seçti. Bu son dönemimiz. Daha da yapmayı düşünmüyorum. Ama muhtarlık yapmaktan duyuyorum”

ifadelerine yer verdi.

“BİZİM İÇİN ONURSAL BİR DUYGU”

31 Mart yerel seçimlerinde karşısına bir aday çıkmadığını belirten Muhtar Türkoğlu,

“Kernek Mahallesi, çok güzel bir mahalle. Burada hep Malatya’nın yerlileri ve eşrefli insanlar ikamet ediyor. 4 partinin il başkanları burada. Sayamayacağım kadar güzel ve iyi insanlar ikamet ediyor burada. Onlara hizmet etmek de bizim için onursal bir duygu. Aynı zamanda da tabi ki bu bizim için ağır bir yük. Seçimlerde karşıma hiçbir aday çıkmadı. Malatya’da birkaç arkadaşım da benimle beraber aynı duyguyu yaşadılar. Onlar da görevlerini güzel ihya ettiler. Onlara da teşekkür ederim. Hakikaten görevlerini layıkıyla yaptılar. Bunları vatandaşlarımız hoş gördü ve tekrar muhtarlık görevlerine tevdi ettiler”

diye konuştu.

“GERİ ÇEKİLMEK İSTEMİŞLER”

“Seçim öncesi Kernek Mahallesi’ne muhtar olmak isteyen kişiler öncelikle bir saha araştırması yaptılar” diyen Muhtar Türkoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vatandaşlarımız bizden duydukları memnuniyeti dile getirince aday olmayı düşününler geri çekilmek istemişler. Bizim kurumlarla çok güzel ilişkilerimiz var. Battalgazi Belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun hepsi ile iyi ilişkilerimiz var. Ne zaman bir şey talep etsek hep bize ve vatandaşlarımıza yardımcı oldular. Şu anda yerinde dönüşüm ve rezerv alanları ile ilgili eksik bilgiler var. Bu konular hakkında çok fazla soru alıyoruz. Burada mesela Çevre, Şehircilik Müdürü sosyal bir alanda vatandaşlarımızı b u konularda aydınlatabilirler. Bizler şu an vatandaşlarımıza aydın'ın bilgi sağlayamıyoruz. Kirli bilgeler devam ediyor.”