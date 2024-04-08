Gıda boyalı fıstıklı tatlılara dikkat

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, tatlı ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara dikkat çekti.

“KALİTESİZ MALZEMELER ZEHİRLİYOR”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, Ramazan’da yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Geyik, “Ramazan Bayramı öncesinde yoğun tatlı siparişleri aldık. İnsanlar eve gelen misafirlerine ikram etmek için künefe, katmer ve Adana Bombası siparişi verdi. Bunları hazırlamaya başladık. Yoğun bir mesai yaparak siparişleri karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KEYİFLE TATLI YERKEN ÜZÜLMEYİN”

Vatandaşların tatlıyı güvendikleri yerden almalarını tavsiye eden Geyik, “Vatandaşlar tatlıları bildikleri, güvendikleri tatlıcılardan almalılar. Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı. Yer fıstığını artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. Tatlıda kullanılan kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye neden olur. İyi bir tatlı ortaya çıkartmak için kaliteden kaçınılmaması gerekiyor. Keyifle tatlı yerken üzülmeyin” dedi.

“TÜKETİCİ DİKKAT ETMELİ”

Ispanak ve yer fıstığının Antep fıstığı gibi kullanıldığını aktaran Zeynep Geyik, daha sonra şunları söyledi:

“Kaliteli Antep fıstığı kullanmak da tatlıda çok önemlidir. Maalesef hile yapan işletmeler bizim sektörümüzde de var. Gıda boyasıyla yer fıstığını öğütüp Antep fıstığı gibi kullanırlar. Ispanak dahi kullanan var. Tüketici yeşil rengi görünce fıstık sanıyor. Ceviz yerine ise ayçiçeği çekirdeği içi kullanılıyor. Fiyat konusunda tüketici dikkat etmeli.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı