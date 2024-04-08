Güneş tutulması Malatya’dan görülebilecek mi?

İki kez ayrı zamanlarda gerçekleşecek olan tutulmanın ilki tam Güneş tutulması şeklinde, ikincisi ise halkalı Güneş tutulması olacak. 2024’ün ilk Güneş tutulması bugün yaşanacak. Tutulmaya günler kala tüm dünya ortaya çıkacak görüntüyü merakla bekliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI MALATYA’DAN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu yılın iki Güneş tutulmasından ilki bugün gerçekleşecek. 4 dakika sürmesi beklenen gök olayı ise Malatya’dan veya Türkiye’den görülemeyecek. Tutulmada Ay, Güneş'in yüzeyini kapatacak ve Güneş ışınları Dünya’ya gelemeyecek. Tutulma boyunca Dünya üzerindeki bazı noktalar karanlık olacak.

Türkiye’den görülemeyecek olan tutulma en net Amerika Kıtası’ndan izlenebilecek. Tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecekken Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Bu gök olayı için ise Nisan ayının başından itibaren Amerika Birleşik Devletlerine binlerce kişinin akın ettiği biliniyor. Otel aramalarında ve rezervasyonlarında büyük bir yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Gökyüzündeki gezegenlerin yörüngeleri bulunur ve gezegenler bu yörünge üzerindeki hareketini gerçekleştirir. Bazı durumlarda gezegenlerin konumları da değişerek farklı sıralamalara girerler. Tam Güneş tutulması Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ile oluşur. Bazı bölgelerde Güneş ışığı tamamen veya kısmen bloke olur ve Ay, Güneş ışınlarının Dünya’ya gelmesine engel olur. Bu duruma ise Güneş tutulması denir.

Kısmi Güneş tutulması ise Ay’ın Güneş ışınlarının bir kısmını engellemesi ile meydana gelir. Güneş tamamen engellenmediği için Dünya tamamen karanlıkta kalmaz. Güneş üzerinde hilal veya halka şekilleri oluştuğu için bu isimler veriliyor.

KANADA’DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kanada’nın Niagara bölgesinde ise oluşacak Güneş tutulması için acil durum ilan edildi çünkü bu gök olayını gözlemlemek için bölgeye 1 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Oluşacak ziyaretçi akını nedeniyle acil durum ilan edilen bölgede tüm insanlar Güneş tutulmasını bekliyor.

Yapılan yorumlarda ise bu tutulmanın en iyi gözlemleneceği yer olarak Niagara belirtiliyor. Bu nedenle bölgeye akın edecek ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlanıyor.

TÜRKİYE 2060’I BEKLEYECEK

Türkiye 29 Mart 2006 tarihinde yaklaşık 4 dakikalık bir tam Güneş tutulmasına şahit olmuştur. 2006 yılında Türkiye’de görülen tam güneş tutulmasından sonraki en yakın tarih ise 2060 yılı olarak belirtiliyor.

Verilen bilgilere göre Türkiye’den izlenebilecek ilk tutulma 2027’de parçalı Güneş tutulması şeklinde olacakken 2060 yılında ise tam Güneş tutulması meydana gelecek. Tam Güneş tutulması için Türkiye 2060 yılını bekleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi