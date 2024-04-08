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Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

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Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük resmi tatil ilan edilirken hangi kurum ve kuruluşların kapalı olacağı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 ve 9 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli olacağını açıkladı. Peki tatil boyunca hangi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak? Detaylar haberimizde…

Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak malatya haber mask
Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak malatya haber
Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak malatya haber
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Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelirken 9 günlük bir süre ile resmi tatil ilan edildi. Resmi tatil ilan edilirken hangi kamu kurumlarının kapalı olacağı ise merak konusu oldu. Peki resmi tatilde bankalar, eczaneler, noterler, hastaneler, kargolar ve borsa açık olacak mı? İşte detaylar:

Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

BANKALAR

Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü tam gün hizmet verecekken 9 Nisan Salı günü (arefe) yarım gün hizmet verecek. 9 Nisan öğleden sonra bankalar açık olmayacak. Daha sonra bayram boyunca kapalı olacak.

HASTANELER

Hastaneler, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra kapalı olacak. Resmi tatil boyunca poliklinikler, aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları kapalı olacak. Fakat acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Aynı şekilde 112 ambulans hizmetleri de nöbette olacak.

Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

KARGOLAR

Kargo firmaları 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günleri arasında açık olacakken bayramda hizmet vermeyecek. Fakat kargo firmaları özel olarak faaliyet yürüttükleri için doğru bilgi için kargo firmaları acentelerinden çalışma ve teslim saatleri öğrenilebilir.

Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

ECZANELER

Eczaneler ise 9 Nisan Salı günü yarım gün hizmet verecek. Bayram süresince ise belirtilen nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczane dışındakiler kapalı olacak.

NOTERLER

Noterler 9 Nisan Salı günü yarım gün hizmet verecekken bayram boyunca resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Alım-satım veya diğer işlemlerde bulunmak isteyenler bayram sonrası ilk iş gününü beklemek zorunda kalacak.

Malatya’da resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

BORSA

9 Nisan Salı günü yarım gün açık olan borsa Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak. Borsa İstanbul’da işlem yapmak isteyenler ise bayram sonrası ilk iş gününe kadar beklemek zorunda kalacak. Resmi tatilde borsa kapalı olacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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08 Nis 2024 - 11:17 Malatya- Gündem

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