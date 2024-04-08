Elazığ’da Merkez Bingöl’de Adaklı etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 08.00-09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Dilek Mevkii, Durupınar Köyü Durupınar, Yolçatı Köyü Yolçatı, Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra, Kelmahmut Köyü Gülmahmut, Koparuşağı Köyü Koparuşağı, Yalındamlar Köyü Yalındamlar, Akçakale Köyü Akçakale, Gözpınar Köyü Gözpınar, Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Çalıca Köyü Cansızlar Mezra, Günaçtı Köyü, Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra, Gölköy Köyü Gölköy, Cumhuriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 08.00-09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarılı Köyü Sarılı, Badempınarı Köyü Badempınarı, Beşikköy Köyü Beşik(Merkez) Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra, Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii, Sinanköy Köyü Sinan, Bulutlu Köyü Bulutlu, Bağdere Köyü Bağdere, Şahaplı Köyü Şahaplı, Sütlüce Köyü Sütlüce, Bölüklü Köyü Bölüklü, Sütlüce Köyü Yenimah Mezra, Şabanlı Köyü Şabanlı bölgelerine,
Yarın 08.00-09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yazıpınarı Köyü Yazıpınarı, Sünköy Köyü Koçabağı Mezra, Sünköy Köyü Sünköy(Merkez) Mevkii, Arındık Köyü Arındık(Merkez) Mevkii, Sünköy Köyü Aşağı Beyleruşağı Mezra, Sünköy Köyü Yukarı Beyleruşağı Mezra, Sünköy Köyü Mansurşağı Mezra, Yenikonak Köyü Yenikonak, Sütlüce Köyü Dikili Mezra, Sütlüce Köyü Kıluşağı Mezra, Örençay Köyü Örençay, Sütlüce Köyü Emiruşağı Mezra bölgelerine,
Yarın 08.00-09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karaali Köyü, Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii, Meşeli Köyü Han, Hankendi Köyü Özgürler Mevkii, Çalıca Köyü Çalıca, Ortaçalı Köyü Ortaçalı, Küllük Köyü Meduşağı Mezra, Gökçe Köyü Yıldız Mezra, Gökçe Köyü Gökçe, Harmantepe Köyü Harmantepe(Merkez) Mevkii, Kepektaş Köyü Kepektaş(Merkez) Mevkii, Yürekli Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Balpınar Köyü Balpınarı(Merkez) Mevkii, Karaçavuş Köyü Karaçavuş(Merkez) Mevkii, Sünköy Köyü Bektaş Mezra bölgelerine,
Yarın 08.00-09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Güneytepe Köyü, Bağlarca Köyü Bağlarca, Yürekli Köyü Şavaklı Mevkii, Gökçe Köyü Çayırlar, Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra, Çalıca Köyü Çavuş Mezra, Gökçe Köyü Yenikonutlar Mezra, Sakabaşı Köyü Sakabaşı, Sütlüce Köyü, Bölüklü Köyü Hacı Ali Mezra, Aladikme Köyü Velipalas Mezra, Öksüzuşağı Köyü Aydınlar Mezra, Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra, Gülpınar Köyü Sarıtosun, Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra bölgelerine,
Yarın 08.00-09.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Sakabaşı Köyü İlyas Mezra, Sakabaşı Köyü Cami Mezra, Aladikme Köyü Aydoğan Mezra, Sarıtaş Köyü Merkez Mevkii, Koçharmanı Köyü Koçharmanı, Temürköy Köyü Temürköy, Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra, Bölüklü Köyü Güleç Mezra, Bölüklü Köyü Yağızlar Mezra, Konacık Köyü, Koçharmanı Köyü Doloca Mezra, Aladikme Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 16.00-17.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Doğankaya Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Ayvadüzü Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.