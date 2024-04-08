Niğde’de yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Kula Köyü; Bahçe Mevkii, Bekiroğlu Mevkii, Köyaltı Mevkii, Mezaraltı Mevkii, Yukarı Mevki, Şeyhler Köyü; Aşağı Mevki, Yukarı Mevki bölgelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Güllüce Köyü bölgelerine,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hacıbeyli Köyü; Yeni Mevkii, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 15.00 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii, Narköy Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.