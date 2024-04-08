Kayseri’de Pınarbaşı İncesu Sarız Melikgazi Kocasinan etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıkaragöz Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Bugün 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.