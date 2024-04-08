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Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek mask
Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek
Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Belenli, Tekkaynak, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar bölgelerine,
Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe bölgesine,
Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Tuzla bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Diyarbakır dikkat! 6 ilçe etkilenecek
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08 Nis 2024 - 10:23 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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