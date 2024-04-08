- Sağlık

8 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Menekşe Eczanesi

 Sağlık Müdürlüğü arkası, Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi, No:10/1

24 saat açık

Sezer Eczanesi

Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Sena Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:66/B, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Aydoğan Eczanesi

Kışla Caddesi, Hayat Hastanesi karşısı, No:48/B

24 saat açık

Reyhan Eczanesi

Yeşilkaynak Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, eski askeri hastene öncesi

24 saat açık

Tolga Eczanesi

Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No:226/C, Tecde

24 saat açık

Önen Eczanesi

Konteyner Ticaret İş Merkezi, Malatya Park AVM yanı, Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı (Sümer Cami çaprazı) A3/4

24 saat açık

Erdem Eczanesi

Gözde Akademi Hastanesi arkası, Fırın Ertan karşısı

24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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08 Nis 2024 - 10:17 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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