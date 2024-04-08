8 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Menekşe Eczanesi
Sağlık Müdürlüğü arkası, Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi, No:10/1
24 saat açık
Sezer Eczanesi
Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Sena Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:66/B, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı
24 saat açık
Aydoğan Eczanesi
Kışla Caddesi, Hayat Hastanesi karşısı, No:48/B
24 saat açık
Reyhan Eczanesi
Yeşilkaynak Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, eski askeri hastene öncesi
24 saat açık
Tolga Eczanesi
Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No:226/C, Tecde
24 saat açık
Önen Eczanesi
Konteyner Ticaret İş Merkezi, Malatya Park AVM yanı, Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı (Sümer Cami çaprazı) A3/4
24 saat açık
Erdem Eczanesi
Gözde Akademi Hastanesi arkası, Fırın Ertan karşısı
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.