08 Nis 2024 - 09:50- Gündem G:

Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi malatya haber mask
Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi malatya haber
Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi malatya haber
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yıldıztepe, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya Battalgazi ilçesine uyarı geldi
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08 Nis 2024 - 09:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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