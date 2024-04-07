Daha birkaç ay önce teslim edilmişti Malatya’da sokaklar çamura döndü

Malatya’da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur öğleden sonra sağanak yağışa döndü. Hayatın neredeyse durma noktasına geldiği şehirde bazı evlerin bodrumunu su bastı, yollarda kilometrelerce uzunlukta araç trafiği oluştu, sokaklar ise çamura döndü. Henüz birkaç ay önce teslim edilen Şehit Fevzi kentsel dönüşüm alanında oluşan çamur görüntüsü objektiflere yansıdı.



Malatya’da bu sabah başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sağanak yağışa döndü. Altgeçitlerde ve birçok noktada su birikintileri oluştu. Çevreyolu istikametinde kilometrelerce devam eden trafik, vatandaşa illallah ettirdi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra altyapıda yaşanan sıkıntılar, son iki yıldır bu tür problemlerin yaşanmasına neden oluyor.



YEŞİLTEPE’DE EVLERİ SU BASTI

Yeşilyurt ilçesinde yer alan Yeşiltepe bölgesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ofis Sokak’ta bir evin bodrumunu su basarken, hane halkı yetkilileri aradıklarını ancak ne gelenin ne de gidenin olduğunu ve kaderlerine terk edildiklerini iddia etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar seslerini duyurmak ve bir an önce durumun daha vahim bir hal almadan çözüme kavuşmasını talep ediyorlar.

SOKAKLAR ÇAMURA DÖNDÜ

Öte yandan Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde de her yer çamura döndü. Daha birkaç ay önce teslim edilen konutların bu hale dönmesi isyan ettirdi. Sadece burası değil, şehrin birçok noktası aynı görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, yetkililerin bu sorunlara çözüm bulmasını bekliyor.