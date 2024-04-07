Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Vatandaş çaresiz, yetkililer ilgisiz Malatya’yı su bastı

Malatya’da bu sabah saatlerinde itibaren etkisini artıran yağmur bugün öğleden sonra sağanak yağmura döndü. Hayatın neredeyse durma noktasına geldiği Malatya’da bazı evlerin bodrumunu ise su bastı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19824744/vatandas-caresiz-yetkililer-ilgisiz-malatyayi-su-basti



Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde başlayan 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü Malatya’da hava gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçti. Peki, bundan sonra hava nasıl olacak? Yurt genelinde nasıl bir hava olacak? Bayramın ilk günü Malatya’da hava nasıl olacak? Yağmur etkisi ne zaman bitecek?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19824583/malatyada-bayramda-yagmur-yagacak-mi-bayramda-hava-nasil-olacak



Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit!

Malatya’da sabah saatlerinden beri devam eden yağmur kent trafiğini felç etti. Çevreyolu istikametinde kilometrelerce devam eden araç trafiği, vatandaşa illallah ettirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19824139/yine-yagmura-yenildik-malatya-trafigi-kilit



Bayram şekerleri tezgâhları süsledi Malatya’da fiyatlar ağız tadı kaçırdı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çeşit çeşit şekerler tezgâhta yerini alırken, fiyatlar ise ağız tadı kaçırdı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19823491/bayram-sekerleri-tezgahlari-susledi-malatyada-fiyatlar-agiz-tadi-kacirdi



Malatya’da beklenen haber geldi: Ücretsiz olacak mı?

Birçok şehirde Ramazan Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağı açıklanırken Malatya’ya bu haberin gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Büyükşehir Belediyesi o konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19822576/malatyada-beklenen-haber-geldi-ucretsiz-olacak-mi



Acı haberlerden biri Malatya’ya düştü 24 saatte 9 acı haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinin birinci gününde 651 trafik kazasında toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Bilindiği üzere acı haberlerden biri de Malatya’ya düşmüştü. Ramazan Bayramı tatili için ailesi ile birlikte memleketi Malatya’ya gelirken Şanlıurfa’da trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Batuhan Akar ile eşi ve 2 çocuğu dün toprağa verilmişti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19822120/aci-haberlerden-biri-malatyaya-dustu-24-saatte-9-aci-haber



Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı? Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda şehir genelinde bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte o büfelerin listesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19826761/malatyada-ekmek-bufeleri-bayramda-acik-olacak-mi-bayramda-hizmet-verecek-ekmek-bufeleri