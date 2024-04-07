- Asayiş

Kale yol uygulamasında ele geçirildi: Tam 29 kilo!

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.

Kale yol uygulamasında ele geçirildi: Tam 29 kilo! mask
Kale yol uygulamasında ele geçirildi Tam 29 kilo! malatya haber
Kale yol uygulamasında ele geçirildi Tam 29 kilo! malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.

Kale yol uygulamasında ele geçirildi: Tam 29 kilo!

Malatya’da bir yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.

Kale yol uygulamasında ele geçirildi: Tam 29 kilo!

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde arama yapıldı. Yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.

Kale yol uygulamasında ele geçirildi: Tam 29 kilo!

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konurken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansıka
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayiş, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kale, uygulama noktası, yolcu otobüsü, skunk, Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü

07 Nis 2024 - 22:13 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL