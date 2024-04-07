Kale yol uygulamasında ele geçirildi: Tam 29 kilo!

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.
Malatya’da bir yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.
Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde arama yapıldı. Yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konurken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansıka
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.