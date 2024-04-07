7 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Özdemir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Mutlu’nun taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Pakize Kaplan’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya
82 yaşında vefat eden ve Darende Balaban Mahallesi Mezarlığına defnedilen İlhan Çiftçi’nin taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende/Malatya.
64 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ahmet Karapekmez’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.
87 yaşında vefat eden ve Akçadağ Dedeköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hasan Doğan’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi Akçadağ/Malatya.
Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.