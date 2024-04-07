7 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Özdemir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Mutlu’nun taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Pakize Kaplan’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya

82 yaşında vefat eden ve Darende Balaban Mahallesi Mezarlığına defnedilen İlhan Çiftçi’nin taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende/Malatya.

64 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ahmet Karapekmez’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

87 yaşında vefat eden ve Akçadağ Dedeköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hasan Doğan’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi Akçadağ/Malatya.