- Yaşam

Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı? Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda şehir genelinde bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte o büfelerin listesi…

Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri malatya haber mask
Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri malatya haber
Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda şehir genelinde bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte o büfelerin listesi…

Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı? Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda ekmek büfeleri de bayramda hizmet verecek.

Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı? Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAPALI

Malatya Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgilere göre, MEGSAŞ Şirketi’ne bağlı ekmek satış büfeleri Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olacağından dolayı 2 ve 3. gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 34 büfe 07.00 -17.30 açık kalacak.

Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı? Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri

İŞTE O LİSTE

Bayram süresince hizmet verecek ekmek büfeleri:
Afet Evleri, Ahmet Yesevi, Emekliler Parkı, Battalgazi Durağı, Bostanbaşı, Çevreyolu, Çöşnük, Doğu Garajı, Emeksiz, Eski Malatya, Gedik, Gelinciktepe, İnönü, Şehit Fevzi, Karakavak, Kernek, Konak, Köy Garajı, Kuyuönü, Battalgazi Devlet Hastanesi, Malet Konteyner Kent, Onbin Konutlar, Paşaköşkü, Sarıcıoğlu, Sıtmapınarı, Eski SGK Binası önü, Şeyhbayram, Tandoğan, Tecde, Temelli, Toki, Toki – 2, Toki – 3, Yeşiltepe Büfeleri.

Malatya’da ekmek büfeleri bayramda açık olacak mı? Bayramda hizmet verecek ekmek büfeleri

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Busabah gazetesi, malatya busabah gazetesi, Ramazan Bayramı, ekmek satış büfesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MEGSAŞ, MEGSAŞ Ekmek Fabrikası

07 Nis 2024 - 21:50 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL