Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart’ta yapılan seçimlerin kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Seçimle ilgili itiraz süreci ne zaman bitiyor? Değerlendirme süreci kaç gün sürecek? YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak? Tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde…

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından başlayan itiraz süreciyle yurt genelinde bazı noktalarda siyasi partiler tarafından itirazlar yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz takvimine göre siyasi partilerin ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazlar 4 Nisan günü 17.00 itibarıyla son bulmuştu. Buradan çıkan kararlara göre siyasi partiler 5 Nisan saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına itiraz için başvurabildi. İl seçim kurullarına yapılan itirazlar da, en geç 7 Nisan (bugün) saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktı. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya başvuru süreci 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

YSK 2024 yerel seçim kesin sonuçlarını henüz paylaşılmadı. Kesin olan sonuçların, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulması bekleniyor.