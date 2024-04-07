- Asayiş

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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Malatya’dan Adıyaman istikametine doğru giden bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı malatya haber mask
Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı malatya haber
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Malatya’dan Adıyaman istikametine doğru giden bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Serpil Yavuz idaresindeki 35 AV 2955 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Nis 2024 - 21:12 Malatya- Asayiş

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