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Temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İpek Mahallesi'nde meydana gelen acı bir olayda, temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 15.50 civarında gerçekleşti.

Temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti mask
Temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İpek Mahallesi'nde meydana gelen acı bir olayda, temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 15.50 civarında gerçekleşti.

Temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Şemse D. adındaki kadın, yaşadığı apartmanın 4. katında temizlik yaparken dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü ve ağır yaralandı. Olayı gören çevredekilerin hemen ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Temizlik yaparken havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şemse D., acil bir şekilde Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kadın kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, yaşanan bu olay çevrede derin üzüntüye sebep oldu. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve olası ihmallerin araştırılması için soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 20:40 - Gündem

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