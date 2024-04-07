Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bingöl’de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Genç ilçesi Keklikdere köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı