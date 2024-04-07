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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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Bingöl’de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı mask
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Bingöl’de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza Genç ilçesi Keklikdere köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# bingöl, Otomobil, kaza, yaralı, Genç, Keklikdere köyü

07 Nis 2024 - 20:37 - Gündem

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