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Vali Yazıcı’dan Ramazan Bayram mesajı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı mesajı paylaşarak, “Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Vali Yazıcı’dan Ramazan Bayram mesajı malatya haber mask
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı mesajı paylaşarak,

“Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum”

dedi.

Vali Yazıcı’dan Ramazan Bayram mesajı

Vali Ersin yazıcı, mesajında şunları kaydetti:

“Sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Bayramlar vesilesiyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkına vararak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.” 

Kaynak: BÜLTEN

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07 Nis 2024 - 18:13 Malatya- Yaşam

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