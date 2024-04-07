Vali Yazıcı’dan Ramazan Bayram mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı mesajı paylaşarak,
“Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum”
dedi.
Vali Ersin yazıcı, mesajında şunları kaydetti:
“Sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Bayramlar vesilesiyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkına vararak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması, küslüklerin nihayet bulması temennisiyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.