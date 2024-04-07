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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Sivas-Erzincan karayolu otogar üst kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı mask
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas-Erzincan karayolu otogar üst kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kazada, S.T. yönetimindeki 58 TN 192 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kazada, sürücü S.T. ile Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas-Erzincan karayolu, otogar üst kavşağı, trafik kazası, Otomobil, yaralı, kaza

07 Nis 2024 - 18:00 - Gündem

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