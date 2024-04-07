Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Sivas-Erzincan karayolu otogar üst kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Kazada, S.T. yönetimindeki 58 TN 192 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü S.T. ile Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı