Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 yaralı

Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin sürücü isimleri ve plakaları henüz belirlenemedi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri muhtemel başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı. Yaralı kişi, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı, kaza yerindeki araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı