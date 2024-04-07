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Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 yaralı

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Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 yaralı mask
Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 yaralı
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Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 yaralı

Kazaya ilişkin sürücü isimleri ve plakaları henüz belirlenemedi.

Otomobil ve TIR çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri muhtemel başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı. Yaralı kişi, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı, kaza yerindeki araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, İpekyolu Caddesi, Adalet Sarayı, trafik kazası, yaralı, Trafik

07 Nis 2024 - 17:59 - Gündem

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