Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı turizmi canlandırdı

Şanlıurfa'da, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, kentte büyük bir turizm hareketliliğine neden oldu.

Bugün saat 21.30'da 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maç öncesi, kent sokakları futbol heyecanıyla coştu. Fenerbahçe'nin U19 takımının sahaya çıkacağı açıklamasına rağmen, Şanlıurfa'nın tüm sokakları bu önemli müsabakanın heyecanıyla dolup taştı.

Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir şehri olması nedeniyle, maç için gelen taraftarlar özellikle Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Taraftarlar, Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attılar ve Şanlıurfa'nın mutlaka görülmesi gereken bir şehir olduğunu belirttiler.

Maç tarihinin belirlenmesiyle birlikte, Şanlıurfa'ya olan ilgi artarken, uçak biletleri hızla tükenirken otobüs firmalarında da yoğunluk yaşandı. Bayram tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı, Süper Kupa maçıyla birlikte daha da arttı. Bölgedeki 8 bin yatak kapasitesine rağmen, otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Şanlıurfa, futbol heyecanıyla birlikte turizm açısından da hareketlilik yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı