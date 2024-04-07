Aniden başlayan dolu ve sağanak yağış, vatandaşların ilginç önlemler almasına neden oldu

Adana'da geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aştığı, bunaltıcı bir hava hakimken, ani bir şekilde başlayan sağanak yağış ve dolu şaşkınlık yarattı.

Kent genelinde etkili olan yağmur ve dolu, yaklaşık 45 dakika boyunca devam etti ve birçok cadde ve bulvarı su altında bıraktı. Ancak dolu tanesi fındık büyüklüğünde olduğu için vatandaşlar araçlarını korumak için ilginç önlemler aldılar.

Dolunun zarar vermemesi için, bazı vatandaşlar araçlarının üzerini kilim, halı ve battaniyelerle kapattılar. Bu görüntüler, Adana'da yaşanan hava olaylarının şiddetini ve ani değişimlerin etkisini gözler önüne serdi. Altyapı eksikliğine dikkat çeken Kubilay Tosun,

"Belediyemiz, altyapı konusunda yetersiz kaldığı için yağmur suyunu tahliye etmekte güçlük çekiyor. Bu nedenle cadde ve bulvarlar adeta göle dönüyor. Araçlar suya kapılmamak için vatandaşlar mücadele veriyor"

şeklinde konuştu.

Adana'da yaşanan bu ani hava değişimi ve dolu yağışı, şehir sakinlerini hazırlıksız yakaladı ve birçok kişi araçlarını korumak için sıradışı önlemler almaya yönlendirdi. Yetkililer, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve benzer durumların önüne geçilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını belirtirken, vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı