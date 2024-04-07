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Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti

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Adıyaman'da meydana gelen trajik bir kazada, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 genç arkadaş hayatını kaybetti.

Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti mask
Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti
Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti
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Adıyaman'da meydana gelen kazada, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 genç arkadaş hayatını kaybetti.

Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 33 N 9037 plakalı otomobil ile G.G. idaresindeki 02 HU 556 plakalı kamyon, Adıyaman-Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti

Kazada otomobilde bulunan Fırat Yılmaz (19) ve Furkan Geyik (23) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yaralılar hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki genç arkadaş, hayatlarını kaybetti.

Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın detaylarını ve sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Olayın şokunu yaşayan aile ve yakınlarına başsağlığı dilerken, trafik kurallarının öneminin bir kez daha vurgulanması gerektiğini hatırlatıyorlar.

Feci kazada iki genç arkadaş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 17:09 - Asayiş

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