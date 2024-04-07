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Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor

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Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ve bu yıl rekolte üst seviyede olan narenciyenin bir kısmı dalda kalarak çürümeye terk edilmişti.

Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor mask
Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor
Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor
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Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ve bu yıl rekolte üst seviyede olan narenciyenin bir kısmı dalda kalarak çürümeye terk edilmişti.

Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor

Ancak Samandağ ilçesinde yaşayan afetzede kadınlar, bu durumu fırsata çevirerek kurdukları üretim merkezinde narenciye kabuklarını değerlendirerek reçel üretiyorlar. 'HayatHatay' projesi kapsamında kurulan kooperatifte üretilen reçel ve diğer ürünler Türkiye genelinde internet üzerinden satışa sunuluyor. Kadınlar, bu şekilde aile ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda depremin getirdiği travmaları da üzerlerinden atmış oluyorlar.

Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor

Kooperatifin üretim sorumlusu Zarif Sönmez, turuncun kabuklarını değerlendirerek turunç reçeli yaptıklarını belirterek,

"Hatay dışında fazla yetişmeyen bir narenciye türüdür. Biz turuncun kabuklarını değerlendirerek turunç reçeli yapıyoruz. Her ürün üretiminde farklı kadınların olmasını önemsiyoruz. Amacımız, kadın istihdamını sağlamak ve kadınların görünmeyen emeklerini görünür kılmaktır"

dedi.

Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor

Deprem sonrası kooperatifte çalışmaya başlayan afetzede Çiğdem Kudret ise,

"Turunçlar bahçelerde toplandıktan sonra kooperatife gelerek işleniyor. Bu iş sayesinde kendime, aileme ve çocuklarıma katkı sağlıyorum. Burada güzel bir ortamımız var ve sosyalleşiyoruz"

şeklinde konuştu.

Hatay'da afetzede kadınlar, dalda kalan narenciyeyi reçel yaparak değerlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 17:04 - Yaşam

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