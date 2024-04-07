- Spor

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı mask
Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada,

“Mavi Şimşeklerimiz, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı”

denildi.

Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, maç, hazırlık, antreman, Hikmet Karaman, Yeni Adana Stadyumu

07 Nis 2024 - 17:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL