Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada,

“Mavi Şimşeklerimiz, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı