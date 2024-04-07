Göztepe’nin konuğu Erzurumspor FK

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.
Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka öncesinde Göztepe, 56 puanla 2. sırada yer alırken, Erzurumspor FK ise 40 puanla 10. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmayı kazanarak Süper Lig iddiasını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, konuk ekip ise Göztepe’yi yenerek play-off hattına yaklaşmak istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Göztepe, rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Öte yandan karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Ferhat Çalar yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.