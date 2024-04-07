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Göztepe’nin konuğu Erzurumspor FK

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Göztepe’nin konuğu Erzurumspor FK mask
Göztepe’nin konuğu Erzurumspor FK
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Göztepe’nin konuğu Erzurumspor FK

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka öncesinde Göztepe, 56 puanla 2. sırada yer alırken, Erzurumspor FK ise 40 puanla 10. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmayı kazanarak Süper Lig iddiasını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, konuk ekip ise Göztepe’yi yenerek play-off hattına yaklaşmak istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Göztepe, rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Öte yandan karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Ferhat Çalar yapacak.

Göztepe’nin konuğu Erzurumspor FK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Göztepe, Trendyol 1. Lig, Erzurumspor FK, Gürsel Aksel Stadyumu, müsabaka, Ali Yılmaz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar

07 Nis 2024 - 16:46 - Spor

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