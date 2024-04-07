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Çember 16 operasyonu: Onlarca aranan kişi gözaltına alındı

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Bursa'da gerçekleştirilen Çember 16 operasyonu kapsamında, aranan onlarca kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çember 16 operasyonu: Onlarca aranan kişi gözaltına alındı mask
Çember 16 operasyonu: Onlarca aranan kişi gözaltına alındı
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Bursa'da gerçekleştirilen Çember 16 operasyonu kapsamında, aranan onlarca kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çember 16 operasyonu: Onlarca aranan kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi de yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor. Aranan Şahıslar Büro Amirliği (İnfaz Büro) ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin evleri tespit edilerek operasyonlar düzenlendi.

Çember 16 operasyonu: Onlarca aranan kişi gözaltına alındı

Son 10 günde onlarca aranan kişi yakalanırken, aralarında hırsızlık suçundan 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, yağma suçundan 23 yıl 3 ay cezası bulunan Z.A, yine hırsızlık suçundan 28 yıl 4 ay cezası bulunan F.K ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan M.T. dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 16:43 - Gündem

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