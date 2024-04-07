Hırsızlık operasyonu: Şüpheli yakalandı, ziynet eşyaları sahiplerine iade edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

30 Mart tarihinde yaşanan hırsızlık olayının ardından Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek şüpheliyi tespit etti ve yakaladı.

Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucunda olayın şüphelisi belirlenerek gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliyle birlikte 13 adet çeyrek altın, 2 adet cumhuriyet altını ve 1 adet altın bilezik ele geçirildi. Emniyet ekipleri, ele geçirilen ziynet eşyalarını sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim ederken, şüpheli ise işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Emniyet yetkilileri, hırsızlık gibi suçların önlenmesi ve failinin adalete teslim edilmesi adına titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kamuoyu, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması konusunda duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı