07 Nis 2024 - 16:28- Yaşam G:

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

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Ramazan Bayramı yaklaşırken çarşıdaki fiyatlardan dolayı herkes evde tatlı yapmaya yoğunlaştı. Aslında evde tatlı yapmak zannedildiği kadar zor değil. Hatta daha ucuz olduğu için birbirinden lezzetli tarifler de her geçen gün artıyor. İşte o tariflerden biri…

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi malatya haber mask
Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi malatya haber
Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi malatya haber
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Ramazan Bayramı yaklaşırken çarşıdaki fiyatlardan dolayı herkes evde tatlı yapmaya yoğunlaştı. Aslında evde tatlı yapmak zannedildiği kadar zor değil. Hatta daha ucuz olduğu için birbirinden lezzetli tarifler de her geçen gün artıyor. İşte o tariflerden biri…

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

Evde baklava yapmak için geleneksel bir tarif:

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

Malzemeler:
1 paket baklavalık yufka (400-450 gram)
250 gram ceviz içi (isteğe bağlı değişebilir)
250 gram tereyağı veya margarin

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 dilim limon veya birkaç damla limon suyu
1 yemek kaşığı bal
Yarım çay kaşığı kadar toz tarçın (isteğe bağlı)

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

Yapılışı:
Şerbeti hazırlamak için, bir tencerede suyu ve şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra limon dilimini veya limon suyunu ekleyin ve yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Şerbet kıvamını alınca ocaktan alın. Eğer isterseniz şerbete biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Soğumaya bırakın.
Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

Tereyağını eritin ve bir kenara alın.

Baklava için yufkaları tezgaha serin. İlk yufkayı sererken üzerine eritilmiş tereyağından sürün. Ardından bir diğer yufkayı serip ona da tereyağı sürün. Bu şekilde yufkaların yarısını dizin.

Dizdiğiniz yufkaların üzerine ceviz içi serpiştirin.

Kalan yufkaları teker teker üzerine kapatıp, her yufkayı tereyağı sürerek yerleştirin. En üst katta da tereyağı sürün.

Hazır yufka ile evde bayramlık baklava tarifi

Üzerine keskin bir bıçakla istediğiniz boyutta kareler veya üçgenler kesin.

Kesilen baklavaların her bir parçasının ortasına bıçağın ucuyla hafifçe bastırarak içine batırın ki, şerbet iyice içine işlesin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz, sıcak baklavaların üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbetini çeken baklavaları servis yapabilirsiniz.

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07 Nis 2024 - 16:28 - Yaşam

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