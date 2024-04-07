Vatandaş çaresiz, yetkililer ilgisiz Malatya’yı su bastı

Malatya’da bu sabah saatlerinde itibaren etkisini artıran yağmur bugün öğleden sonra sağanak yağmura döndü. Hayatın neredeyse durma noktasına geldiği Malatya’da bazı evlerin bodrumunu ise su bastı.

YEŞİLTEPE’DE EVLERİ SU BASTI

Yeşilyurt ilçesinde yer alan Yeşiltepe bölgesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ofis Sokak’ta bir evin bodrumunu su basarken, hane halkı yetkilileri aradıklarını ancak ne gelenin ne de gidenin olduğunu ve kaderlerine terk edildiklerini iddia etti.

Yetkililere seslenen vatandaşlar seslerini duyurmak ve bir an önce durumun daha vahim bir hal almadan sorunlarını çözüm bulunmasını talep ediyorlar.

TRAFİK DE KİLİTLENDİ

Bu arada altgeçitlerde ve birçok noktada su birikintileri oluştu. Çevreyolu istikametinde kilometrelerce devam eden trafik, vatandaşa illallah ettirdi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra altyapıda yaşanan sıkıntılar, son iki yıldır bu tür problemlerin yaşanmasına neden oluyor.

Kaynak: BUSABAH gazetesi