07 Nis 2024 - 15:57- Yaşam G:

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

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Türkiye genelinde başlayan 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü Malatya’da hava gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçti. Peki, bundan sonra hava nasıl olacak? Yurt genelinde nasıl bir hava olacak? Bayramın ilk günü Malatya’da hava nasıl olacak? Yağmur etkisi ne zaman bitecek?

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı Bayramda hava nasıl olacak malatya haber mask
Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı Bayramda hava nasıl olacak malatya haber
Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı Bayramda hava nasıl olacak malatya haber
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Türkiye genelinde başlayan 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü Malatya’da hava gök gürültülü sağanak yağış şeklinde geçti. Peki, bundan sonra hava nasıl olacak? Yurt genelinde nasıl bir hava olacak? Bayramın ilk günü Malatya’da hava nasıl olacak? Yağmur etkisi ne zaman bitecek?

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda havanın nasıl olacağına yönelik bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,

“Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir”

demişti.

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

TATİL BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda tatil dün itibariyle başladı ve 14 Nisan’da sona erecek? Peki, bayramda yurt genelinde ve Malatya’da hava nasıl olacak?
Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

BAYRAM YAĞMURLU GEÇECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bildirdiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bayramda hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek. Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Bayramın 1. günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2. günü iç Ege’nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?


MALATYA’DA BAYRAM HAVASI

Meteoroloji verilerine göre Malatya’da bugün de dahil kalan 8 günlük bayram tatilinde hava şöyle olacak:
7 Nisan Pazar: Sağanak yağış 12 derece
8 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağış 8 derece
9 Nisan Salı: Sağanak yağış 9 derece
10 Nisan Çarşamba (bayramın birinci günü): Gök gürültülü sağanak yağış 9 derece
11 Nisan Perşembe: Çok bulutlu 8 derece
12 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağış 9 derece
13 Nisan Cumartesi: : Çok bulutlu 8 derece
14 Nisan Pazar: : Çok bulutlu 6 derece

Malatya’da bayramda yağmur yağacak mı? Bayramda hava nasıl olacak?

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07 Nis 2024 - 15:57 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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