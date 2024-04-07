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Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 23 yaşındaki Akın Kaya silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor mask
Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor
Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 23 yaşındaki Akın Kaya silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Akın Kaya ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında alacak verecek meselesiyle ilgili bir tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte olay kavgaya dönüştü ve silahlar da kullanıldı. Bu çatışmada Akın Kaya, silahla vurularak ağır yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor

Olayın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akın Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç adamın hayatını kaydedildiği belirtildi.

Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor

Akın Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Çorum'da defnedileceği öğrenilirken, ailenin acı dolu sürecinde yanlarında olanlarına başsağlığı dilediği belirtildi.

Gaziantep'te silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, katil zanlısı aranıyor

Olayın ardından kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattılar. Katil zanlısının yakalanması ve adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gaziantep'te yaşanan bu olay, şehirdeki güvenlik endişelerini artırmış durumda. Yetkililer, olayın detaylarını araştırırken, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 15:35 - Gündem

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