- Yaşam

Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit!

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Malatya’da sabah saatlerinden beri devam eden yağmur kent trafiğini felç etti. Çevreyolu istikametinde kilometrelerce devam eden araç trafiği, vatandaşa illallah ettirdi.

Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit! malatya haber mask
Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit! malatya haber
Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit! malatya haber
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Malatya’da sabah saatlerinden beri devam eden yağmur kent trafiğini felç etti. Çevreyolu istikametinde kilometrelerce devam eden araç trafiği, vatandaşa illallah ettirdi.

Malatya’da bu sabah başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sağanak yağışa döndü. Şu sıralar kent genelinde süren yağış trafiği de felç etti.

Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit!

DEPREMDEN SONRA ARTTI

Altgeçitlerde ve birçok noktada su birikintileri oluştu. Çevreyolu istikametinde kilometrelerce devam eden trafik, vatandaşa illallah ettirdi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra altyapıda yaşanan sıkıntılar, son iki yıldır bu tür problemlerin yaşanmasına neden oluyor.

Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit!

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceğini, yağışların öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını açıkladı.

Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Yine yağmura yenildik Malatya trafiği kilit!

7 NİSAN’A DİKKAT!

Kuvvetli yağış uyarısının da yer aldığı raporda;

“7 Nisan 2024 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Malatya'nın güney kesimleri, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevreleri yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadelerine yer verildi.

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07 Nis 2024 - 15:08 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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