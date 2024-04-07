- Yaşam

Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolar için bir geçici ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar mask
Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar
Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolar için bir geçici ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar

Göç vaktinin gelmesiyle birlikte başkent göletlerinde yeniden görülmeye başlanan flamingolar, özellikle Göl Ovası Viyadüğü'nün yakınındaki Karagedik çayırı ve sulak alanlarda konaklıyor.

Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar

Renk cümbüşü oluşturan flamingolar, bölgeden geçenlere muhteşem bir manzara sunuyor.

Flamingoların göç yolculuğundan renkli manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ankara, Gölbaşı, göç yolculuğu, flamingo, Göç, Göl Ovası Viyadüğü, Karagedik çayırı

07 Nis 2024 - 14:55 - Yaşam

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