Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor

Gaziantep'te bayram hazırlıkları kapsamında, geleneksel yemeklerin önemli bir ögesi olan yuvalama için hummalı çalışmalar sürüyor. Gaziantepli hanımlar, her gün bir araya gelerek iftardan sahura kadar süren yoğun çalışmalarla imece usulüyle yuvalama yapımına odaklanıyor.

Anadolu Mutfağı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’te bayram için özel olarak hazırlanan yuvalama geleneğinin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını ve kadınlar için zahmetli ama bayramlarda vazgeçilmez bir yemek olduğunu belirtti. Bayram sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan yuvalamanın hazırlanış sürecini anlatan Öztan, bu yemeğin hazırlığına bir hafta önceden başlandığını ve ailelerin bir araya gelerek hep birlikte yoğurmaya başladıklarını dile getirdi.

Yuvalamanın hazırlık sürecinde yaşanan sosyal etkileşime de değinen Öztan, bu geleneğin aileler arasında ve komşular arasında sosyalleşmeyi sağladığını vurguladı. Ayrıca, bayram yemekleri içerisinde tatlıların da önemli bir yer tuttuğunu belirterek, ev hanımlarının bir araya gelerek imece usulüyle kurabiye ve kahke gibi tatlıları hazırladıklarını ifade etti. Gaziantep'in bayram tatlılarının yapımında da bir araya gelmenin önemine değinen Öztan, bu geleneğin devamını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı