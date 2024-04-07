- Yaşam

Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor

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Gaziantep'te bayram hazırlıkları kapsamında, geleneksel yemeklerin önemli bir ögesi olan yuvalama için hummalı çalışmalar sürüyor.

Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor mask
Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor
Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor
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Gaziantep'te bayram hazırlıkları kapsamında, geleneksel yemeklerin önemli bir ögesi olan yuvalama için hummalı çalışmalar sürüyor. Gaziantepli hanımlar, her gün bir araya gelerek iftardan sahura kadar süren yoğun çalışmalarla imece usulüyle yuvalama yapımına odaklanıyor.

Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor

Anadolu Mutfağı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’te bayram için özel olarak hazırlanan yuvalama geleneğinin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını ve kadınlar için zahmetli ama bayramlarda vazgeçilmez bir yemek olduğunu belirtti. Bayram sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan yuvalamanın hazırlanış sürecini anlatan Öztan, bu yemeğin hazırlığına bir hafta önceden başlandığını ve ailelerin bir araya gelerek hep birlikte yoğurmaya başladıklarını dile getirdi.

Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor

Yuvalamanın hazırlık sürecinde yaşanan sosyal etkileşime de değinen Öztan, bu geleneğin aileler arasında ve komşular arasında sosyalleşmeyi sağladığını vurguladı. Ayrıca, bayram yemekleri içerisinde tatlıların da önemli bir yer tuttuğunu belirterek, ev hanımlarının bir araya gelerek imece usulüyle kurabiye ve kahke gibi tatlıları hazırladıklarını ifade etti. Gaziantep'in bayram tatlılarının yapımında da bir araya gelmenin önemine değinen Öztan, bu geleneğin devamını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yuvalama geleneği imece usulü yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Gaziantep, bayram hazırlıkları, geleneksel yemekler, yuvalama, Anadolu Mutfağı Araştırma ve Koruma Derneği, Tahir Tekin Öztan, Yemek

07 Nis 2024 - 14:51 - Yaşam

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