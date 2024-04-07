Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı

Gaziantep'te bayram sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan köy kahkesi için hazırlıklar başladı.

Şehrin pastane ve fırınlarında, bayram süresince ve sonrasında misafirlere ikram edilmek üzere bu geleneksel kurabiyelerin üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Köy kahkesi, özellikle Ramazan Bayramı'nda Gaziantep halkının en çok tercih ettiği tatlar arasında yer alıyor. Pastaneciler, artan talebi karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu özel kurabiye, Gaziantep'in zengin mutfak kültürünün bir yansıması olarak görülüyor.

Yaklaşık 13 yıldır pastane işleten Güzin Suran, köy kahkesi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Suran, Gaziantep'te vatandaşların bayram öncesi mutlaka köy kahkesi yaptığını ya da satın aldığını ifade ederek, bu tatlıların ekonomik ve lezzetli bir tercih olduğunu vurguladı. Ek olarak, köy kahkesinin Gaziantep'te bir gelenek haline geldiğini ve hemen hemen her evde yapıldığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı