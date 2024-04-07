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Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı

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Gaziantep'te bayram sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan köy kahkesi için hazırlıklar başladı.

Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı mask
Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı
Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı
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Gaziantep'te bayram sofralarının vazgeçilmez tatlarından biri olan köy kahkesi için hazırlıklar başladı.

Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı

Şehrin pastane ve fırınlarında, bayram süresince ve sonrasında misafirlere ikram edilmek üzere bu geleneksel kurabiyelerin üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı

Köy kahkesi, özellikle Ramazan Bayramı'nda Gaziantep halkının en çok tercih ettiği tatlar arasında yer alıyor. Pastaneciler, artan talebi karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu özel kurabiye, Gaziantep'in zengin mutfak kültürünün bir yansıması olarak görülüyor.

Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı

Yaklaşık 13 yıldır pastane işleten Güzin Suran, köy kahkesi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Suran, Gaziantep'te vatandaşların bayram öncesi mutlaka köy kahkesi yaptığını ya da satın aldığını ifade ederek, bu tatlıların ekonomik ve lezzetli bir tercih olduğunu vurguladı. Ek olarak, köy kahkesinin Gaziantep'te bir gelenek haline geldiğini ve hemen hemen her evde yapıldığını dile getirdi.

Gaziantep'te bayramın vazgeçilmezi: Köy kahkesi hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Nis 2024 - 14:48 - Gündem

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