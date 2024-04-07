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Jandarma 'Jandarma Togg' animasyonuyla trafik kurallarını hatırlattı

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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından bayram tatili öncesinde trafikte uyulması gereken kuralları hatırlatan bir animasyonlu içerik olan 'Jandarma Togg' paylaşımını gerçekleştirdi.

Jandarma 'Jandarma Togg' animasyonuyla trafik kurallarını hatırlattı mask
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından bayram tatili öncesinde trafikte uyulması gereken kuralları hatırlatan bir animasyonlu içerik olan 'Jandarma Togg' paylaşımını gerçekleştirdi.

Jandarma 'Jandarma Togg' animasyonuyla trafik kurallarını hatırlattı

Yayınlanan animasyon içeriğinde, özellikle yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken trafik kuralları vurgulanırken, trafikte emniyet kemeri takmanın önemi de vurgulandı. Jandarma Genel Komutanlığı, bu tür animasyonlar aracılığıyla trafikte güvenliği sağlamak ve sürücüleri bilinçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın, vatandaşları trafik kurallarına uymaları ve trafikte daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Nis 2024 - 14:45 - Gündem

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