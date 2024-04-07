Jandarma 'Jandarma Togg' animasyonuyla trafik kurallarını hatırlattı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından bayram tatili öncesinde trafikte uyulması gereken kuralları hatırlatan bir animasyonlu içerik olan 'Jandarma Togg' paylaşımını gerçekleştirdi.
Yayınlanan animasyon içeriğinde, özellikle yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken trafik kuralları vurgulanırken, trafikte emniyet kemeri takmanın önemi de vurgulandı. Jandarma Genel Komutanlığı, bu tür animasyonlar aracılığıyla trafikte güvenliği sağlamak ve sürücüleri bilinçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın, vatandaşları trafik kurallarına uymaları ve trafikte daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.