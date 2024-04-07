Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı

Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç, 21 BH 096 plakalı temizlik kamyonuna çarptı. Kazada bazı yaralılar araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildiler ve tedavi altına alındılar.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yapmak üzere olay yerinde bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.