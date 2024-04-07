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Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı

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Haber: Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı mask
Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı
Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı
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Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç, 21 BH 096 plakalı temizlik kamyonuna çarptı. Kazada bazı yaralılar araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildiler ve tedavi altına alındılar.

Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yapmak üzere olay yerinde bulunuyor.

Elazığ'da kaza: Hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Nis 2024 - 14:41 - Asayiş

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