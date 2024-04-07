Maliye önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da, Maliye hizmet binası ön kısmında bir kişi tartıştığı 2 şahsın bıçaklı saldırısında yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maliye hizmet binası ön kısmında karşılaşan Ö.Ö. ile E.Y. ve Ö.Y. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası E.Y. ile Ö.Y.'nin bıçaklı saldırısına maruz kalan Ö.Ö. sol kalçasına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.