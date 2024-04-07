Bingöl merkez ve Adaklı’da elektrik kesintisi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Açıklamaya göre, 9 Nisan 2024 Salı günü, kesinti olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 16.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle, Doğankaya Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Ayvadüzü Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü bölgelerine,
13 Nisan Cumartesi günü Bingöl merkezde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Emtağ Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü, Çevrimpınar Köyü Alataş Mezra, Bilaloğlu Köyü Aşağı Mevkii, Çevrimpınar Köyü Merkez Mevkii bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.