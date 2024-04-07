Elazığ’a kesinti uyarısı: 8 Nisan’a dikkat!

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Açıklamaya göre, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, kesinti olacak ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Yarın Elazığ merkezde 07.00 ile 07.30 arasında işletme çalışması nedeniyle, Akmezra Sahil Önü Mah., Bağlar Mah., Cumhuriyet Mah., Yeni Mah., Sanayi Mah., Org. Eşref Bitlis Mah., Hoşköy Köyü Hoşköy, Kıraçköy Köyü Kıraç, Kıraçköy Köyü Kireçli, Gülpınar Mah., Karşıyaka Mah., Sanayiosb Mah., Yünlüce Köyü Yünlüce(Merkez) Mevkii, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Kıraç Mah., Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra bölgelerine

Yarın 08.30 ile 12.30 arasında işletme çalışması nedeniyle Keban ilçesine bağlı Değirmenbaşı Mah., Kurşunkaya Köyü, Kallar Mah., Fırat Mah., Baraj Mah., Denizli Köyü, Dürümlü Köyü, Kopuzlu Köyü, Saraycık Köyü, Yedibağ Köyü, Akpınar Mah., Bayındır Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Modanlı Köyü, Demirçarık Köyü, Dibekli Köyü, Saraycık Köyü Konak Mezra, Merkez Mah., Yenipayam Köyü, Demirçarık Köyü Afet Evleri(Yeni Yerleşim Yeri), Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra, Samançay Köyü Armutlu Mezra, Samançay Köyü Gümüşsuyu Mezra, Samançay Köyü, Bademli Köyü, Öğrendik Köyü Tarlabaşı Mezra, Bahadırlar Köyü, Öğrendik Köyü, Beyelması Köyü, Başpınar Mah., Şenpınar Mah., Pulköy Köyü, Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezra, Altınayva Köyü, Balkayası Köyü, Kaşpınar Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.