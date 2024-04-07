Otizmli çocuklarla nasıl iletişim kurulmalı?

Otizmli çocuğun kendine göre bir hayal dünyası vardır. Çocuklarda otizm hastalığı doğmadan önce veya sonra çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Bireylerin otizm hastası çocuğu anlayarak yaklaşması için doğru iletişim kanallarını bilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Sevgi Altan,

“Otizmli olan çocuklar kendi dünyaları olduklarından dolayı ilk başta algılamakta, anlamlandırmakta sorun yaşayabiliyorlar. Çünkü dinlemedikleri gibi uzun süre göz kontağını sağlamıyorlar. Bizim en büyük problemlerden biri doğru iletişim kanallarını bilmemek. Otizmle olan bir çocuk doğru iletişim kanalını bilirsek yardımcı oluruz”

ifadelerini kullandı.

OTİZM HASTALIĞI

Uzman Psikolog Sevgi Altan, otizm hastalığının belirtilerinden bahsederek,

“Sözel veya sözel olmayan davranışlarda ve iletişimde yaşanan bir problemlerdir. Bunlar serbest bir sorun olarak ele alınmaktadır. Otizm belirtilerine baktığımızda ilk başta çocuğumuzun seslenmesi, seslenmemize karşı tepki vermemesi ile başlıyor. İlk 3 yıl çok önemlidir. İlk 3 yıl anne ve babanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Doğum zamanında, doğum sonrası sıkıntılar ve çevresel faktörler de oluyor. Çocuğuna seslendiğinde çocuğun tepki vermemesi, göz kontağını kurmak istememesi, seslere, kokuya, ışığa karşı yoğun bir hassasiyet göstermesi, davranışlarında bulunurlar. Arkadaş gruplarında oynamak istemeyebilirler. Bireysel olarak isterler. Belli eşyalara, belli durumlara, belli konuşmalara daha fazla düşünceyle hareket edilmesini isterler ve değişiklik olunca hassas düzen bozulmuş olur. O zamanda büyük tepkiler vermiş oluyorlar. Bunlar belli başlı belirtiler içerisindedir”

sözlerine yer verdi.

“OTİZMLİ ÇOCUKLAR SEVGİYİ SEVER”

Otizmli bir çocuğun ilgi duyduğu durumlara vurgu yapan Uzman Psikolog Altan,

“Otizmli çocuklar genelde bilimsel oynamak isterler. Onların kendilerine ait bir dünyası vardır. Biz diğer çocuklarımızla kıyasladığımızda onlar grup çalışmalarıyla beraber hareket etmek isterler. Ailesiyle bir şeyler yapmaktan çok keyif alıyorlar. Mutluluklarını çok farklı gösterirler. Bu özel olan çocuğun ilgisi çok farklıdır. Oyun oynayayım ama kendim, kendine göre bir hayal dünyası vardır. O çocuğun gelişimsel özelliklerini, o çocuğun içinde bulunduğu özel durumu fark etmesi gerekiyor. O çocuğu tanımamız ve aktifleştirmemiz gerekecektir. Bireyselliği sever, dönen eşyalar çok cazip gelir. Belli bir düzen halinde ilerlemesini isterler. Bir nesneyi tekrarlar ve olmasını isterler. Hayatlarında en ufak bir değişiklik olduğunda o zaman çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama sevginin de çözemediği şeyde yoktur. Otizmli çocuklar sevgiyi sever. Sevgi olduğunda o açamayacağı kapının olmadığını çocuklarda farkındalar”

şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞA AİT EĞİTİM MODELLERİNİ OLUŞTURMALI”

Uzman Psikolog Altan, otizmli çocukla doğru iletişim kurmak için ailenin kabullenip ilerlemesi gerektiğini belirterek,

“Aile baştan çocuğun özel bir çocuk olduğunu bilmesi ve kabullenmesi gerekiyor. İlk zamanlar şok ve inkâr dönemleri olacaktır. Çünkü aile içinde bulunduğu durumla baş etme, toplum içerisinde bulunduğu konum bunların hepsini ele alıyorlar. Bu çocuğun durumunun farkına varıp ona göre ilerlemesi gerekecektir. Biz bunu biliyoruz artık. Çocuğa ait eğitim modellerini oluşturmak gerekiyor. Aile kendini de yalnız olmadığını bilmeli. O çocuğun da yalnız olmadığını bilmeli. Grup eğitimleri var. Bu durumla baş etmek için çocuğun işlevselliğini daha fazla arttırmak için yol gösterilir. Bunun için uzmanlardan destek alması gerekiyor. Bunlar psikiyatristler, çocuk psikologları, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimciler gibi belli başlı uzmandan görüş alması gerekiyor. Eğer çocuğun vermiş olduğu tepkilerin, boyutları fazlaysa veya vermiş olduğu saldırganlık eğilimleri fazlaysa özel eğitim desteğiyle birlikte ilerlemesi gerekiyor. Ailenin de psikolojik sağlamlığını arttırması gerekecektir. Çünkü aile eğer düşerse çocuğu da kaybeder”

ifadelerini kullandı.

“DOĞRU İLETİŞİM KANALLARINI BİLMELİ”

Otizmli bir çocuğun iletişim kanalına göre hareket edersek anlaşılır olabileceğimizi Altan şu şekilde anlattı:

“Otizmli olan çocuklar kendi dünyaları olduklarından dolayı ilk başta algılamakta, anlamlandırmakta sorun yaşayabiliyorlar. Çünkü dinlemedikleri gibi uzun süre göz kontağını sağlamıyorlar. Bizim en büyük problemlerden biri doğru iletişim kanallarını bilmemek. Otizmle olan bir çocuk doğru iletişim kanalını bilirsek yardımcı oluruz. Oyunla, yazarak isteyebiliriz. Çocukların dili oyun ve sevgi temasıdır. Çocuk o güveni, samimiyeti alırsa kendini açar. Otizmli çocuklar teması sevmezler. Ama şöyle bir şey vardır sevginin ve sevgi dilinin ne demek olduğunu biz onlara göstereceğiz. Zoraki bir şeyleri yaptırmak, diretmek, öfkeyle cevap vermek, yanlış yaptığını cezalandırmak olumsuzlukla pekiştirmesine sebebiyet verecektir. O yüzden o çocuğun dilini, o çocuğun eğitim modelini bilip o çocuğa doğru yaklaşımı uzmanlarla beraber bir rol paylaşımında bulunarak yapmamız gerekiyor. Otizmli çocuklar dönen eşyaları olsun tekerlekli ve yuvarlak eşyalar olsun çok severler. Çamaşır makinesi dönerken izlemeyi çok severler. Onlar için mesela bulunmaz bir şeydir. Çok dikkatlerini çeker ve her izlediklerinde de ondan mutluluk duyarlar.”

Uzman Psikolog Altan, otizmli bir çocukta kalıcı olan bu hastalığın sadece kontrol altında tutulduğunu vurgulayarak,

“Otizm geçici bir rahatsızlık değil. Bu durumlar doğum öncesinde ve sonrasında, çevresel etkenler, yaşandığında çocuğun otizmli olma durumu yüksek oluyor. Çocuğunuz doğduğunda belli belirtilerde bağışıklığı belirtiler içerisinde sürekli gelen durumlar varsa çocuğu bir uzman tarafından görülür. Ona göre bir teste ve gözleme tabi tutulması gerekiyor. Geçici bir rahatsızlık değil ama uzmanlar olarak bunu kontrol altına alırız. Ailenin bu durumda nasıl ilerleyeceğine yardımcı oluruz. Burada eğitim modeli psikoterapi durumları, oyun terapisi, ilaç tedavisi ve içinde bulunan ailenin ruh hali, uzmanların desteği bunlarla beraber ilerler. Bu parçanın bir puzzle vardır. Hepsi puzzle’ın birer parçasıdır. Bu puzzle’ın parçalarından bir tanesi bile eksik kaldığında bu tedavi yöntemleri eksik kalmış oluyor. Hepsi önemli ve destek sağlayacak şeylerdir”

diye konuştu.

“SEVGİYLE, SABIRLA VE ANLAYIŞLA YAKLAŞMAK”

Son olarak otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Altan,

“Özel çocuğumuzu yetiştirirken de dikkat etmemiz gerekenler o çocuğunuzu sevgiyle yaklaşmamız gerekiyor. İlk başta kabullenip çocuğunuza nasıl yaklaştıktan sonra bunun yollarına girerken hem eğitim modeli olarak hem de arkadaş grubu olarak bakmamız gerekiyor. Arkadaşları tarafından dışlanmaması için iş birliği halinde beraber oyun oynayabilirler. Bu yollara girerken de öğretmenlerden, uzmanlardan, arkadaşlardan, çevredeki kişilerden destek almamız gerekiyor. Olumsuz olan etkenleri bilmesi gerekiyor. Hepsine karşı yaklaşımımız farklı ama ortak dil olarak sevgiyle, sabırla ve anlayışla yaklaşmak vardır”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.