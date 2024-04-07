07 Nis 2024 - 13:25 - Yaşam

“Mücbir sebep hali 2 yıl daha uzatılmalı”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, “Malatya’mız başta olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ekonomik maliyeti milyar dolarlara ulaşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, 4 il ve 2 ilçede uygulanan ‘mücbir sebep hali’ en az 2 yıl daha uzatılmalı” dedi.