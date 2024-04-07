“Mücbir sebep hali 2 yıl daha uzatılmalı”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak,
“Malatya’mız başta olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ekonomik maliyeti milyar dolarlara ulaşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, 4 il ve 2 ilçede uygulanan ‘mücbir sebep hali’ en az 2 yıl daha uzatılmalı”
dedi.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak,
“6 Şubat depremlerinin ardından geçen 14 ay geçtiğini hatırlatarak aralarında en fazla yıkımın yaşandığı Malatya’mız başta olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ekonomik maliyeti milyar dolarlara ulaşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, 4 il ve 2 ilçede uygulanan ‘mücbir sebep hali’ en az 2 yıl daha uzatılmalı”
dedi.
Ülkenin 31 Mart Yerel Seçimlerini geride bıraktığını hatırlatan Başkan Şarlak,
“Öncelikle seçimler vatanımıza, milletimize hayırlı olsun kazananın milletimizin olduğu bir seçimi geride bıraktık artık deprem bölgelerinin sorunlarına eğilerek kalıcı çözümler oluşturmalıyız. Başta mücbir sebep hali olmak üzere KDV muafiyeti, Vergi indirimleri, faizsiz krediler, İşçi destekleri gibi desteklerle iş insanlarına, esnaflara destek olunmalı kalıcı iş yerlerinin bitirilmesi için hız verilmelidir”
şeklinde konuştu.
Şarlak, 53 bin insanımızın yaşamını yitirdiği asrın felaketi sonrası ertelenen vergi borçlarının 30 Nisan tarihi sonrası esnafın belini bükeceğini hatırlatarak,
“Yaşadığımız sıkıntılı süreci geride bırakmak adına mücbir sebep en az 2 yıl uzatılmalı ki bölge esnafı kendini toparlayabilsin. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresinin 5 yıl sürmüştü ve Van şehrimiz kendini toparlayabilmişti. Sadece Malatya’mızda 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Sadece 4 bin üzeri esnafımız konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Binlerce tüccarımız şehri terk etti. Depremden büyük yara alan insanlarımız hala toparlanamadı. Malatya’da hiçbir esnaf, ticari durumunu maalesef 6 Şubat tarihinden önceki durumuna getiremedi. İş yerleri tamamlanmadan ve esnafımıza teslim edilmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmayacağı gibi aksine daha fazla artıracaktır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin en az 2 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.