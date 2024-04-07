Başkan Er vatandaşlarla iftar yaptı

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi tarafından Melekbaba Mahallesi Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Melekbaba Mahallesi Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu’nda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Er, tek tek masaları gezerek vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

İftar programına katılım sağlayan Melekbaba sakinleri 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Er’i tebrik etmeyi de ihmal etmediler.

Masaları gezerek vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Er, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu. Daha sonra iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı.

Ramazan ayında birlik ve beraberliğin de önemini vurgulayan Başkan Er,

“Öncelikle tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Hemşehrilerimizle birlikte iftarımızı yaptık, Ramazan’ın maneviyatını aynı sofrada orucumuzu açarak paylaştık. Birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içerisinde nice Ramazanlara sağlık ve mutlulukla erişmeyi Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim bizlerin birliğini, beraberliğini daim etsin. Böylesine güzel sofralarda buluşmak dileğiyle hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ederim. Rabbim bizleri nice güzel bayramlara eriştirsin”

sözlerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN